Velenjčani vabijo uradnike na obisk v Šaleško dolino

Mestna občina Velenje se je odzvala na zapise v medijih, da Ministrstvo za okolje in prostor pravi, da ni podlage za to, da bi občinam Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki pripadala odškodnina zaradi bližine Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje. Rezultati meritev, s katerimi razpolagajo v Ljubljani, naj bi pokazali, da območje okrog termoelektrarne ni degradirano. V Velenju to ostro zavračajo in vztrajajo, da žrtvovanje Šaleške doline za električno samooskrbo Slovenije ni majhno in da za to dolini pripada primerna odškodnina.

Zaradi pridobivanja električne energije in posledičnega pogrezanja je bilo v preteklosti v Šaleški dolini porušenih več kot 400 domov in preseljenih več kot 2 tisoč ljudi. Degradiranost okolja je jasno vidna že na prvi pogled, saj se zemljišča zaradi izkopavanja premoga zelo hitro pogrezajo, trdijo v velenjski občini. Prepričani so, da kljub temu, da ni posebnega zakona o odškodninah v Šaleški dolini, zakonska podlaga za to že obstaja. Predstavnike pristojnih ministrstev pa Velenjčani vabijo, da obiščejo dolino in se prepričajo o dejanskem stanju.

Mestna občina Velenje sicer že dalj časa opozarja, da je Šaleška dolina zaradi rudarjenja in pridobivanja električne energije zelo degradirana, zato tudi v prihodnje zahteva primerno odškodnino. V Velenju so prepričani, da mora država izplačilo odškodnin zakonsko urediti, podobno kot je to storila v primeru Nuklearne elektrarne Krško. Kot poudarjajo, lokalne skupnosti v Posavju zaradi delovanja nuklearke prejemajo znatno višja nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. Poleg Krškega, ki prejme več kot 8 milijonov evrov letno, odškodnino izplačujejo še štirim sosednjim občinam. Ob tem Velenjčani poudarjajo, da so ves za zdaj izplačan denar namenili za razvoj občine in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora.

LKK, foto: MOV