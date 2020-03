Velenje: omejili izvajanje pogrebnih slovesnosti

Na območju Mestne občine Velenje so izdali navodila za izvajanje pogrebov.

Pri izvedbi pogrebnih slovesnosti je treba upoštevati, da na posameznem pokopališču lahko naenkrat poteka samo ena pogrebna slovesnost. Po vsaki je treba opraviti razkuževanje prostorov. Med slovesnostmi mora miniti vsaj ena ura. Svojcem pokojnika so na voljo samo prostori posamezne poslovilne vežice, ki jo je treba redno prezračevati, medtem ko kuhinje niso na voljo. Poslovilna vežica je lahko odprta največ eno uro pred pogrebno slovesnostjo. To naj bi izvedli v ožjem družinskem krogu ter naj bi trajala največ trideset minut.

Če mrliški oglednik posumi, da je bil pokojnik okužen z novim koronavirusom, pokojnika prevzame izvajalec obvezne gospodarske javne službe, to je Komunalno podjetje Velenje. Na ta način bo zagotovljena sledljivost okuženih pokojnikov ter oseb, ki so bili v stiku s pokojnikom do pokopa.

Izvajalci pogrebnih slovesnosti, svojci in udeleženci naj bodo pozorni, da se pogrebnih slovesnosti ne udeležujejo, v kolikor kažejo znake okužbe. Prav tako naj čim bolj omejijo medsebojne stike udeleženci na slovesnosti, priporočajo iz MOV.

TC