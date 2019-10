Velenje planetu Zemlja prijazna občina

Mestna občina Velenje je planetu Zemlja prijazna občina. Naziv ji je društvo Planet Zemlja podelilo na včerajšnji slovesnosti.

Velenje je tako ena izmed sedmih občin, ki so letos pokazale najboljši odnos do okolja. Naziv Planetu Zemlja prijazna občina so prejele še občine Razkrižje, Črna na Koroškem, Ljutomer, Brežice, Krško ter Mestna občina Ljubljana. Nazive in priznanja planetu Zemlja prijazna občina so začeli podeljevati leta 2010, ko so se v društvu Planet Zemlja začeli spraševati, kako v lastnem kraju občine strežejo okolju, kakšno kakovost bivanja ponujajo občanom ter kakšni so njihovi načrti in cilji. Na natečaju je do zdaj sodelovalo že več kot 150 slovenskih občin. Organizatorji so sicer letos izpostavili dejstvo, da število sodelujočih občin v natečaju počasi upada, in da bodo morali razmisliti o resnih spremembah, pa čeprav bi to pomenilo zaključek natečaja.

BA, STA