Velenjska mladina v filmu in knjigi

V Kinu Velenje bo danes predstavitev novega dokumentarnega filma in knjige Velenjska mladina skozi čas, ki v besedi več kot 30 intervjuvancev in ter v sliki arhivskih fotografij in posnetkov številnih avtorjev in zbirateljev prikazuje nekatere poudarke mladinskih organizacij na območju Velenja od začetkov gradnje mesta do danes.

Dokumentarni film Velenjska mladina skozi čas je nastal v sodelovanju mladih avtorjev, ki delujejo v različnih mladinskih organizacijah, s svojimi predhodniki na mladinski sceni – posamezniki, ki so aktivno preživljali mladost v Velenju, pravi predsednica Mladinskega sveta Velenje Barbara Kelher.

Ob razlogih za začetek ustanavljanja mladinskih organizacij so v filmu predstavili tudi, kakšne so bile potrebe mladih. Intervjuje so avtorji dokumentarnega filma in knjige posneli s ključnimi osebnostmi, ki so usmerjale delo mladine, kot tudi z družbeno različnimi profili mladih.

Po besedah Barbare Kelher javna uprava mnenje velenjske mladine še vedno upošteva, zato je Mestna občina Velenje v lanskem letu tudi dobila podaljšan certifikat Mladim prijazna občina.

