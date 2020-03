Velenjska občina za pomoč ljudem v Hotelu Paka

»V Velenju smo vedno pripravljeni pomagati, moti pa nas, da nismo ničesar vedeli o namestitvi potnikov iz Španije v karanteno v Hotel Paka,« je dejal podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol po današnjem sestanku vodstva občine in nekaterih velenjskih služb s predstavniki regijskega štaba Civilne zaščite Zahodne Štajerske. Kot je dejal Janez Melanšek, poveljnika regijskega štaba, tudi nihče v regiji ni vedel za to odločitev.

A duhovi so se od jutra malo pomirili, čeprav je Dermol dejal, da so še vedno jezni. “Nesprejemljivo je, da je lokalna skupnost to informacijo izvedela iz medijev, zato pričakujemo od Vlade Republike Slovenije vsa pojasnila v zvezi z namestitvijo oseb v izolacijo,” so odgovorni na občini že včeraj zapisali v sporočilu za javnost.

Po prejemu obvestila, da bo karantena v Hotelu Paka, se je regijski štab CZ ZŠ povezal z velenjsko občino. Na sestanku so se dogovorili, kako 42 Slovencem, ki se v hotelu niso znašli po svoji želji, zagotoviti vse potrebno za 14-dnevno karanteno. »Kar nekaj je športnikov, zanje bo to gotovo težko,« je dejal Melanšek.

Med potniki tudi Zoran Dragić

Zoran Dragič, košarkarski zvezdnik, se je po treh tednih v španski karanteni spet znašel zaprt v sobo. »Taki so protokoli, o tem so nas obvestili že na letališču,« je povedal in menil, da bi bil vsaj v njegovem primeru teden dni karatene dovolj in da bi testiranje pokazalo, če lahko gre domov. »Nihče v času karantene ne bo šel iz hotela, tega se ni treba bati,« je sporočil Velenjčanom, ki so se različno odzvali na novico o bivanju skupine v hoteu sredi mesta.

Podžupan Dermol je povedal, da bo občina poskrbela za varovanje hotela in za redno preskrbo s hrano, za kar se je dogovorila z Gorenje gostinstvom. Zahteva pa testiranje vseh v hotelu in dogovor z vlado, ali je v takih primerih skrb za ljudi v karanteni res prepuščena lokalni skupnosti. Civilna zaščita bo pri tem pomagala občini kolikor bo treba, je še pojasnil Melanšek.

TC, foto: CZ ZŠ

Janez Melanšek, Peter Dermol in Zoran Dragić