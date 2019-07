Velenjska podzemna dogodivščina prepoznana na državni ravni

Da je okušati vrhunsko kulinariko 160 metrov pod zemljo nekaj posebnega, je prepoznala Slovenska turistična organizacija in produkt, ki nosi naslov Velenje underground, uvrstila med pet-zvezdična doživetja. Natančneje v zbirko edinstvenih doživetij Slovenije.

Tovrstno ponudbo v Muzeju premogovništva Slovenije sicer pripravlja Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju z omenjenim muzejem in Gorenjem Gostinstvom. Cilj tovrstnega turističnega produkta je, da bi s kombinacijo surovega industrijskega okolja in gastronomskih užitkov pri obiskovalcih podzemlja predramili vse čute. Doslej sta dve podzemni pustolovščini, ki jih je skupaj obiskalo okoli 70 oseb, popestrila igralec Janez Dovč in mezzosopranistka Gordana Hleb. So pa zanimanje za ta produkt za jesenske in zimske mesece pokazala tudi nekatera podjetja, so povedali na Zavodu za turizem Šaleške doline.

TS

Foto: ZTŠD