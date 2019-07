Velenjski kolesarji na dolgo pot do Srebrenice

Danes zjutraj je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič pozdravil 14 Velenjčanov, ki so se odpravili na 7-dnevni kolesarski maraton od Velenja do Srebrenice. Glavni namen projekta je ozaveščanje o nesmislu vojn in opozarjanje na številne žrtve, ki so padle v zadnji vojni na Balkanu, poteka pa pod geslom Naj se nikoli ne ponovi in ne pozabi.

“V Velenju si znamo pomagati in bomo solidarnost negovali tudi v prihodnje. Kolesarski maraton ni le promocija zdravja, ampak nosi tudi pomembno sporočilo – naj se tragedije, ki so se dogajale v Srebrenici, Vukovarju, nikoli več ne ponovijo. Izredno pomembno je, da s takšnimi akcijami še vedno opozarjamo na grozljive posledice, ki jih imajo nesmiselne vojne. Politika in vera nas ne smeta razdvajati, potrebno je spodbujati dialog in spoštovati medkulturne razlike. Velenjčani to znamo, na kar sem zelo ponosenm, ” je povedal Bojan Kontič.

Kolesarji so se županu zahvalili za večletno izkazano podporo, ki jim veliko pomeni. Izpostavili so, da s kolesarjenjem promovirajo zdrav način življenja in promocijo odličnih kolesarskih poti, ki jih imamo v naši občini. Poleg tega šport povezuje in združuje ljudi, saj so sodelujoči kolesarji pripadniki različnih ver in narodnosti. Najstarejši velenjski kolesar je kar 77-letni Zaim Karić. Projekt pripravljajo z željo po spodbujanju strpnosti v naši družbi. S kolesarskim maratonom želijo spomniti na vse nedolžne žrtve, ki so izgubile življenje med vojno v Bosni in Hercegovini, ne glede na versko, nacionalno ali kakršnokoli drugo pripadnost.

Velenjskim kolesarjem, ki so se danes odpravili na 800 kilometrov dolgo misijo miru, se bodo pridružili še kolesarji iz Ljubljane, Krškega, Prevalj in Maribora.

Kolesarski maraton poteka ob 24. obletnici genocida v Srebrenici. Letošnja odprava šteje skupaj 350 kolesarjev, ki se bodo udeležili maratona od Bihaća do Srebrenice. Maraton ima tudi mednarodni pomen, saj na njem sodelujejo kolesarji iz več kot desetih držav.

RG

Foto: Mestna občina Velenje