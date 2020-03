Velenjski prostovoljci pomagajo na različnih področjih

“Naše ulice so prazne, naša srca ne.” Takšno je geslo ekipe Udarnika Mladinskega centra Velenje, ki v teh dneh pandemije pomaga na več področjih. Kot pravi vodja prostovoljcev Andrej Cvernjak, se je skupina preizkusila in dokazala že večkrat, saj na območju Mestne občine Velenje deluje že pet let.

V teh časih so se prostovoljci lotili dostave brezplačnih toplih obrokov na dom (zagotavlja jih MOV), za starejše in gibalno ovirane opravijo nujne nakupe in jim stvari dostavijo do vrat, starejšim nudijo možnost klepeta po telefonu in še marsikaj.

»V naši ekipi so prostovoljci, ki z nami sodelujejo že vrsto let, gre torej za preverjene ljudi, vredne zaupanja. S svojim delovanjem širimo dober zgled solidarnosti. Ne samo dejanja, tudi pozitivno sporočilo je tisto, ki šteje. Ljudem sporočamo, da obstaja solidarnost, da so med nami tisti, ki so pripravljeni pomagati brez plačila,« pravi Andrej Cvernjak. Da so ljudje veseli prostovoljcev in da so ti deležni številnih pohval, pričajo tudi objave na družabnih omrežjih. Mnogi jih že poznajo, tisti manj zaupljivi so imeli na začetku nekaj zadržkov, a so jih s svojim delovanjem prostovoljci prepričali, da jim lahko zaupajo. In mnogim starejšim so nepogrešljiva pomoč. »Vidi se, da so osamljeni, da bi radi klepetali, ko jim dostavimo hrano ali nakupljene stvari. V ta namen imamo družabniški telefonsko za starostnike. Dopoldne lahko pokličejo na telefonsko številko 030 719-864 in se dogovorijo za popoldanski klic nekoga iz naše ekipe. Za tovrstno družabništvo imamo dnevno 14 prostovoljk.«



Razvoz kosil in nakupovanje

Prostovoljci so v pomoč še pri številnih drugih opravilih. »Razporede ekip smo pripravili do konca maja. Trenutno je za pomoč prijavljenih 60 ljudi. Po potrebi se bomo še prilagodili in aktivirali dodatne ljudi. V glavnem smo dobro organizirani,« je prepričan vodja prostovoljcev. Udarnik tesno sodeluje z občino, civilno zaščito in ZD Velenje pri obveščanju in preventivi.

Za dostavo brezplačnih toplih obrokov na dom naročila sprejema in zagotavlja Mestna občina Velenje. »Mi naredimo razpored razvoza po mestnih četrteh. Oblikovanih imamo šest ekip po dve osebi, ekipe se tedensko izmenjujejo. V obeh vozilih so maske, rokavice in dezinfekcijska sredstva za prostovoljce. Vozili razkužujemo dnevno. Prostovoljci so seznanjeni z previdnostnimi ukrepi in jih tudi vestno izvajajo.«

Starejši in gibalno ovirani občani Velenja lahko v Udarnik pokličejo tudi, če potrebujejo nakup nujnih stvari. Na telefonski številki 03 898-19-22 prostovoljka dopoldne sprejema klice in ljudi seznani s postopkom, ki pomeni varno predajo denarja in nakupov brez telesnih stikov. Na seznam nakupa ljudje dopišejo tudi, koliko denarja so predali in se zraven podpišejo. Za te naloge imajo dve vozili in štiri ekipe po tri osebe, tudi tu se ekipe tedensko izmenjujejo.

Udarnik lahko pomaga tudi civilni zaščiti in različnim humanitarnim organizacijam, če bodo zaprosile za pomoč. Tako bodo prostovoljci pomagali tudi pri razdeljevanju paketov pri Karitas.

TC, foto: Udarnik

Od začetka izvajanja pomoči so prostovoljci Udarnika dnevno opravili 30 dostav brezplačnih toplih obrokov starejšim osebam brez svojcev in izvedli 10 nakupov dnevno (lekarna, osnovna živila).