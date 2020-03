Nakupovalna središča s spremenjenim delovnim časom

Nakupovalna središča v lasti družbe Spar European Shopping Centers (SES) bodo od petka, 13. marca, obratovala po spremenjenem delovnem času.

Celjski Citycenter, ljubljanska Citypark in Center Vič bodo tako od ponedeljka do sobote odprti od 10. do 18. ure, ob nedeljah pa zaprti. Za trgovine Interspar spremembe ne veljajo.

Iz družbe SES Slovenija so sporočili, da bodo Intersparovi supermarketi in hipermarketi zaradi nujne učinkovite oskrbe prebivalstva odprti po nespremenjenem delovnem času, od ponedeljka do petka od 9. do 21. ure, ob sobotah od 8. do 21. ure in ob nedeljah od 9. do 15. ure. S tem bo zagotovljena dolgoročna oskrba z osnovnimi potrebščinami, zatrjujejo.

Zagotovili so, da bodo v dobrobit ljudi sprejeti vsi varnostni ukrepi, ki omogočajo upoštevanje vseh zdravstvenih priporočil za ravnanje, kot npr. redna dezinfekcija rok tudi med obiskom nakupovalnih središč. Prav tako bodo redno spremljali in upoštevali vsa navodila pristojnih oblasti.

