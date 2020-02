Velikana poezije skupaj: recital Prešernovih in Puškinovih pesmi

V okviru Dnevov ruske kulture v Osrednji knjižnici Celje (OKC) bodo dijaki Gimnazije Celje – Center in I. gimnazije v Celju v študijski čitalnici jutri ob 11. uri pripravili kulturno prireditev Prešeren in Puškin – sodobnika in pesniška velikana. Na njej bodo ob glasbi in plesu v ruščini in slovenščini brali brali pesmi slavnih poetov.

Gre za prvi tovrstni skupni recital Prešernovih in Puškinovih pesmi, na katerem bodo dijaki predstavili tudi njuno burno in nesrečno življenje, zato se obiskovalcem obeta zanimivo in prav posebno doživetje ob kulturnem prazniku. Ta dogodek bo tudi sklenil Dneve ruske kulture v OKC.

Ti so se sicer začeli v sredo z uvodno prireditvijo, na kateri so dijaki Gimnazije Celje – Center in I. gimnazije v Celju predstavili program, ki so ga izvedli ob lanskem obisku na Festivalu kulture in športa v ruskem mestu Ščjolkovo, ki je pobrateno s Celjem. K temu pa so dodali še nekaj glasbenih točk. Po uvodni prireditvi je sledilo še odprtje razstave Rusija osebno 2.

Včeraj so dnevi ruske kulture minili v znamenju pogovora z mladimi, sedanjimi in nekdanjimi dijaki omenjenih gimnazij, ki so predstavili svoje izkušnje iz daljšega življenja v Rusiji, kjer so bili zaradi šolanja, študija, preselitve in drugih razlogov. Na pogovoru z naslovom Rusija iz moje izkušnje so sodelovali Jerneja Čerenak, ki je minulo šolsko leto preživela v mestu Kirov, Matija Kovač, direktor v arhitekturnem biroju Zgradba zamisli, programski vodja Hiše kulture Celje in celjski mestni svetnik, ki je v Moskvi živel med letoma 1996 in 2001 in tam obiskoval osnovno šolo, Katarina Rošer Salihović, ki se ukvarja s tržnim komuniciranjem v medijski hiši NT&RC in je leta 2017 obiskovala študij na državni fakulteti za managament v Moskvi, Mitja Suvajac, ki od tega študijskega leta študira fiziko v Moskvi na Nacionalni univerzi znanosti in tehnologije (MISiS) s pomočjo štipendije ruske vlade ter Valerija Koval, ki je v zadnjih letih trikrat obiskala s Celjem pobrateno rusko mesto Ščjolkovo in se tam udeležila Festivala kulture in športa.



Včeraj je bila na oddelku glasba film Osrednje knjižnice Celje projekcija celovečernega filma Puškin – poslednji dvoboj.

Petek je namenjen predavanju Skrivnostna ruska duša, ki bo v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje in na katerem bo Olga Kupljenik, direktorica turistične agencije Ruski ekspres, predstavila svojo domovino Rusijo.

Še nekaj fotoutrinkov z Dnevov ruske kulture v Osrednji knjižnici Celje:

ROBERT GORJANC

Foto: Andraž Purg/Osrednja knjižnica Celje