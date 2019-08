Veliki šmaren v znamenju Marijinih romarskih cerkva

Danes praznujejo katoliški verniki praznik Marijinega vnebovzetja, ki je tudi v naši državi dela prost dan. Slovesnosti v različnih romarskih središčih so se začele že včeraj zvečer. Posebej slovesno je v osrednjem romarskem središču celjske škofije v Petrovčah, kjer je na glavnem oltarju kip Matere Božje.

Gre za delo štajerskega baročnega kiparja Vida Königerja, ki je tudi avtor tamkajšnjih treh kamnitih kipov. V Petrovčah in še nekaterih drugih romarskih središčih, so se začele slovesnosti že včeraj, na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja. Sicer pa so Petrovče romarski kraj že šesto let.

Na našem območju so med najpomembnejšimi Marijinimi romarskimi kraji tudi Nova Štifta pri Gornjem Gradu, Tinsko nad Zibiko, Sladka Gora ter Svete gore nad Bistrico ob Sotli. Vsa ta svetišča so izjemnega pomena tudi po kulturni plati.

