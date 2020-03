Primerjava z letom 1991: “Veliko podobnosti, le da je sovražnik neviden”

Sedanji čas ob izbruhu koronavirusa je v veliki meri podoben obdobju ob vojni za Slovenijo leta 1991, ko smo prav tako živeli v izrednem stanju. O primerjavi takratnih in sedanjih izrednih razmer smo se pogovarjali z upokojenim brigadirjem Slovenske vojske, mag. Vikijem Krajncem, v času vojne za Slovenijo poveljnikom Teritorialne obrambe (TO) za Zahodnoštajersko pokrajino, kamor je spadala, tako kot danes, tudi celjska regija.

»Moram priznati, da že nekaj časa podoživljam razmere iz tistega prelomnega obdobja 1990-1991, ko je bil sicer sovražnik znan in viden. Zdaj pa tega ne vidimo in je za odločevalce toliko težje pri pripravi ukrepov in aktivnosti, ki jih v takih razmerah potrebujemo.«

Sprejete ukrepe ocenjuje kot realne. »Morda smo res nekoliko predolgo podcenjevali razmere, ki so se dogajale drugod po svetu, še zlasti dogajanje na Kitajskem. Ko pa je izbruhnil virus v naši neposredni soseščini, pa bi morda lahko kaj več storili. Več pozornosti bi morali nameniti tudi zaščiti osebja v trgovinah, saj je na blagajnah še vedno preveč neposrednega stika.«

Izredne razmere zahtevajo različne posebne ukrepe, kot je v času krize s koronavirusom prepoved zbiranja in druženja, da bi zamejili širjenje okužb. Naš sogovornik meni, da bi ta ukrep morali bolj nadzirati. Dopušča možnost, da bi ta ukrep nadzirala tudi policija, kot se to dogaja tudi v nekaterih evropskih državah, če ga ljudje ne bodo upoštevali.

»Tudi sam sem predlagal, če bi bilo treba, da bi aktivirali ne samo policijo, ampak še ostale subjekte, kot so redarska služba, varnostne službe in ekipe civilne zaščite v krajevnih skupnostih. A ne z namenom, da bi izrekali kazni, ampak da bi patruljirali in opozarjali ljudi, da se razidejo in upoštevajo ukrepe.«

Prisluhnite celotnemu pogovoru z mag. Vikijem Krajncem (objavljamo ga v dveh delih):

ROBERT GORJANC



Foto: SHERPA