Velikonočna razstava v dvorcu Gutenbüchel

V dvorcu Gutenbüchel pri Šoštanju je na ogled nova razstava z naslovom Velikonočna razstava. Po odmevnih lanskih razstavah se je glavna pobudnica razstave arhitektka Mateja Kumer odločila, da bodo s pomočjo florista Simona Ogrizka in ostalih ustvarjalcev naredila novo zgodbo, ki je podobno kot prejšnje prava paša za oči.

Dvorec Gutenbüchel in pripadajoča posest sta bila v lasti znane šoštanjske družine Woschnagg od leta 1925 do 1945, ko je bil nacionaliziran v korist Federativne ljudske republike Jugoslavije. V stavbi so bile do leta 1963 različne dejavnosti, od tega leta pa je bil do leta 2013 oddelek Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Od leta 2013 dvorec sameva in vidno propada. A ob adventu in velikonočnih praznikih je s pomočjo arhitektke Mateje Kumer in Simona Ogrizka v njem zopet veselo. Tokrat so poleg cvetlične razstave predstavljajo tudi startup podjetja. Mateja Kumer.

Občina Šoštanj še vedno ostaja generalni sponzor razstav na gradu, tudi tokratne. Poleg nekaterih novih podjetnikov, ki se predstavljajo na dvorcu, se tokrat predstavlja tudi novoustanovljeni Zavod za turizem Šaleške doline. Razstava bo na ogled do 17. aprila.

BGO

Foto: GrupA