Veselo martinovanje z Novim tednikom in Radiem Celje ter turistično agencijo M&M Tours iz Laškega!



Delimo veselje in smo vedno z vami, tudi na martinovanju, ki smo ga pripravili skupaj s turistično agencijo M&M Tours iz Laškega. Že od prvih kilometrov so zvenele harmonike, ki so jih spretno vihteli Zlatko Teršek, Brane Muškotevc in Janko Mogu. Ogledali smo si Ptuj, nato pa si privoščili degustacijo v več kot 300 let stari Zidanici Malek. Naš zadnji postanek je bil v Gornji Dubravi, kjer smo okušali odlične dobrote in nam je kmalu postalo jasno, zakaj je tam težko dobiti mesto. V restavracijo K Jeleni, ki slovi po odlični kulinariki, hišnem bendu, domačih dobrotah, se vsi zelo radi vračajo. Gostitelji so nam skupaj z našima Zlatkom in Branetom pripravila pravi blagoslov mošta in smeha zares ni manjkalo.

Simona Brglez

Foto: Sherpa