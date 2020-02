Veter odkrival strehe in podiral drevesa

Začetek tedna je bil zelo vetroven, močan jugozahodni veter, ki je na severovzhodu države v sunkih dosegel hitrost tudi do sto kilometrov na uro, je povzročil precej preglavic po vsej regiji. Razkritih je bilo veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, zaradi podrtega drevja in električnih drogov je bila motena oskrba z električno energijo ter posledično tudi s pitno vodo. Veliko težav je padlo drevje povzročilo tudi v prometu.



Marsikje v regiji so močni sunki vetra že v noči z nedelje na ponedeljek ljudem kratili spanec, največ težav je veter povzročal v ponedeljek dopoldne. Po podatkih regijskega centra za obveščanje je škoda nastala v številnih občinah na Celjskem, pri odpravljanju posledic neurja je posredovalo 46 gasilskih enot in več kot 200 gasilcev.

Da moči vetra ne smemo jemati zlahka, je bilo jasno že v ponedeljek zgodaj zjutraj, ko so s celjske policijske uprave sporočili novico o tragični nesreči, ko je močan veter izruval drevo, ki je padlo na vozilo, v katerem je umrl voznik. Drevesi sta se na vozili podrli tudi v Slovenskih Konjicah in na območju Luč, kjer na srečo ni bil nihče poškodovan. V Mozirju je drevo padlo na vrtno uto in jo poškodovalo. Več podrtih dreves je oviralo promet tudi na odsekih Velenje–Kavče, Nazarje–Zavodice, Zgornji Kozji Vrh–Brezno, Polzela–Velenje, Frankolovo–Slovenske Konjice, v Šmartnem v Rožni dolini in drugod.

Na odseku Frankolovo–Stranice se je na cesto podrla skala, vanjo je trčil avtobus, ki je bil na srečo brez potnikov. Voznik v trčenju ni bil poškodovan. Tudi sicer so policisti, reševalci in gasilci pozivali ljudi k previdnosti pri gibanju na obrobju gozdov in v njih.

Hiter odziv in takojšnja pomoč

Tudi tokrat so se izjemno izkazali gasilci in pripadniki civilne zaščite, ki so kljub močnemu vetru takoj priskočili na pomoč in zaščitili premoženje ljudi ter tako preprečili, da bi vremenske nevšečnosti povzročile še večjo gmotno škodo, ki je že tako visoka. Na terenu so bili dejavni tudi zaposleni v komunalnih podjetjih in dežurnih službah elektro- in telekomunikacijskih podjetij.

S prekrivanjem streh so tako imeli največ dela predvsem v občinah Slovenske Konjice, Zreče, Velenje, a tudi na Polzeli, v Gornjem Gradu in Žalcu. V Marija Reki v občini Prebold je streho in ostrešje stanovanjske hiše močno poškodovalo padlo drevo. Mogočna, 230 let stara lipa je padla na bližnjo hišo, škoda je velika, vendar na srečo pri tem ni bil nihče poškodovan.

LKK, foto: GrupA