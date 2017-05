Veteran med mački se je »upokojil«

Pred dnevi se je Miško »upokojil«. Nič več ne bo s svojo lastnico Heleno Štor kot ambasador celjskega društva proti mučenju živali hodil v šole med učence in varovance domov za starejše, jih razveseljeval in hkrati opozarjal na pomen sožitja ljudi in živali, kar je počel zadnji dve leti. »Upokojitev« je zaslužena, tudi najbolj neprijazna pokojninska reforma bi 110 let staremu človeku priznala zaslužen počitek, kaj šele mačku! Toliko človeških let namreč šteje muc Miško, ki je marca dopolnil 25 let.

Na Ponikvi pri Grobelnem, kjer se je skotil v domači kurilnici, živi že vse življenje. Obiskali smo ga prav na zadnji dan njegove »službe«. Dopoldne je bil na obisku pri učencih tretjih razredov OŠ Štore in ko smo prišli, je kot pravi mačkon dremal, nenazadnje ga takšni izleti tudi malo utrudijo. Čeprav Helena pravi, da je vajen vožnje z avtom, saj je imel že v mlajših letih kar nekaj težav z zdravjem in ga je morala kar naprej voziti na Veterinarski center Celje. Tako so tudi s pomočjo starih računov lahko ugotovili, koliko je maček star. »Večina veterinarjev, ki ga je zdravila zaradi težav s sečnimi kamni, je danes že upokojenih, Miško pa je še kar tu!« pove v smehu njegova lastnica, ki se zadnje čase spet pogosteje zateka po pomoč k veterinarjem, saj ima Miško težave z ledvicami. A na zdravljenje se dobro odziva.

TC, foto: GrupA