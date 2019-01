Vid Poteko namesto Igorja Žabiča

Danes se je v Zrečah zbrala moška rokometna reprezentanca, ki bo v petek odpotovala v Rouen, kjer bo odigrala dve prijateljski tekmi s Francijo.

Prišlo je do prve spremembe. Akterja sta Celjana, nekdanja krožna napadalca Celja Pivovarne Laško. Poškodovanega Igorja Žabiča je namreč zamenjal Vid Poteko (na fotografiji). Izbrance selektorja Veselina Vujovića čakajo trije treningi v Zrečah in uradno fotografiranje v novi športni opremi. V naši izbrani vrsti so trije člani Celja Pivovarne Laško, Tilen Kodrin, Klemen Ferlin in Rok Ovniček.

DŠ

Foto: RZS