Viseči most postaja realnost

Pri visečem mostu v Celju, ambiciozni in odmevni turističnih investiciji v knežjem mestu, gre zdaj očitno zares. Mestna občina Celje je namreč na svoji spletni strani na dan pred praznikom objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za turistično brv Stari grad – Miklavški hrib za pešce, s pomožnimi objekti in dostopnimi potmi.

Gre za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljen in za izvedbo projekta. Da je razpis za ta del postopka izgradnje mogoče pričakovati v kratkem, je sicer nedavno za naš radio potrdil arhitekt Nande Korpnik, ki je pripravil idejno zasnovo visečega mostu.

“Prvo fazo smo opravili, idejni projekt je narejen. Pridobili smo tudi projektne pogoje in ugotovili, da je projekt tehnino in postopkovno izvedljiv. Zdaj občina pripravlja drugo fazo, pridobitev izvedbene dokumentacijo, pri čemer bo šlo za mednarodni razpis”, je povedal Nande Korpnik.

Torej ta, ki je bil objavljen v ponedeljek. Župan Bojan Šrot je sicer zamisel za viseči most, pred dobrim letom tudi uradno, skupaj z arhitektom Nandetom Korpnikom, predstavil na seji mestnega sveta.

“Če bo šlo vse po sreči in če se bo časovno zložilo, bi morda lahko začeli gradnjo v prihodnjem letu. Menim, da bo to še en močan magnet za turiste, kot so že zdaj Stari grad, oba muzeja, staro mestno jedro, Celjska koča in Šmartinsko jezero. Most bo na nek način spremenil vsebino življenja v mestu”, je povedal Bojan Šrot.

Mestna občina Celje bo ponudbe zbirala do 26. julija.

ROBERT GORJANC

Infografika: MOC