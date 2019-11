Pričakujemo VI/2 stopnja izobrazbe smeri računalništvo in informatike, 2 leti delovnih izkušenj na področju informacijske tehnologije. Ali VI/1 stopnja izobrazbe iste smeri in 4 leta izkušenj. BSH Hišni aparati, d. o. o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje. Prijave zbiramo do 10. 11. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.