Pričakujemo najmanj VI. stopnjo izobrazbe strojne ali druge ustrezne tehnične smeri, poznavanje osnov orodij, materialov in strojev za brizganje plastike ter ostale periferije, poznavanje sistemov/principov določanja produktivnosti, poznavanje in uporabo statističnih metod Cm-Cmk, aktivno znanje angleškega jezika, MS Office. BSH Hišni aparati, d. o. o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje. Prijave zbiramo do 4. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.