Višji inženir v kakovosti (razvojni projekti) (m/ž) (Nazarje)

V svojo sredino vabimo inženirja kakovosti, ki bo sodeloval v razvojnih projektih. Nudimo odlične delovne pogoje v uspešnem in stabilnem mednarodnem podjetju. Sodelovanje v vseh fazah razvoja novega proizvoda z vidika kakovosti, načrtovanje in koordinacija nalog, komunikacija glede merilno preizkusne opreme z izvajalci in dobavitelji, uporaba Q-metod in orodij (FMEA, 8D, 5x zakaj …). BSH Hišni aparati, d. o. o., Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje. Prijave zbiramo do 29. 6. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.