Ključne delovne naloge: sodelovanje pri razvoju in konstruiranju strojev in opreme, načrtovanje in zagon strojev za proizvodnjo, izdelava 3D- in 2D-tehnične dokumentacije, delo na projektih z domačimi in s tujimi partnerji. Nudimo možnost strokovnega in kariernega razvoja, dolgoročno zaposlitev z možnostjo napredovanja. Gorenje Gaio, d. o. o., Primorska cesta 6a, 3325 Šoštanj. Prijave zbiramo do 15. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.