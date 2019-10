Visoko rusko priznanje celjski profesorici Darji Poglajen

Dolgoletno profesorico slovenščine in ruščine na Gimnaziji Celje – Center Darjo Poglajen je Ruska federacija nagradila z visokim državnim priznanjem – medaljo.

Odlikovanje je prejela za dolgoletno sodelovanje z veleposlaništvom in Ruskim kulturnim centrom ter za utrjevanje ruskega jezika in širjenje ruske kulture.

Kot je Poglajnova dejala v zahvali, je bolj “človek za delo kot za medalje” in da je to odlikovanje tudi priznanje vsem njenim dijakom in sodelavcem, ki so ji pomagali pri delu.

Ruščina, sicer eden izmed devetih tujih jezikov, ki jih poučujejo na imnaziji Celje center, med dijaki vsako leto postaja bolj priljubljena. V letošnjem šolskem letu si jo lahko gimnazijci (ob španščini in nemščini) izbirajo kot 2. tuji jezik, kar je v Celju novost. Skupno se tega jezika na šoli uči več kot 80 dijakov, ki si ruščino vedno pogosteje izbirajo tudi kot izbirni predmet na splošni maturi. Gimnazija vsako leto pripravi tudi več projektov, ki nastanejo v sodelovanju z ruskim veleposlaništvom oz. Društvom Slovenija Rusija. Med najodmevnejše spadata bienalni marčevski ruski večer ob svetovnem dnevu poezije ter novembrska Poezija iz samovarja, ki bo letos 19. novembra v Celjskem domu.