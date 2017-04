Visoko se vidi več

Ob Plečnikovi stavbi nekdanje Banke Celje, na križišču Cankarjeve, Vodnikove in Stanetove ulice, stoji zanimiva lesena konstrukcija v obliki stopnišča. Arhitekturno inštalacijo so izdelali na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje in jo opoldne slovesno otvorili. Poimenovali so jo Visoko vidim več, dalje in bolje in je nastala ob prazniku Mestne občine Celje. Podobnih projektov se je Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja lotevala že prejšnja leta. Tako so pred leti ustvarili drugačne hišice, ki bi bile primerne za sejemske dogodke v mestu, lani pa so v parku postavili lesen paviljon in fontano v spomin na zlate čase mestnega parka. Letos so se v okviru praktičnega pouka lotili izdelave stopnišča, kar omogoča tudi nov CNC-stroj, ki ga ima šola.

Avtorica prostorske inštalacije je Tanja Barle, arhitektka in učiteljica na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja ŠCC, ki pravi, da so z njo želeli spodbuditi meščane, da si mesto ogledajo z druge perspektive in ugotovijo, kaj jim je všeč in kaj morda pogrešajo. Videz stopnišča pa razlaga takole:

Ravnateljica šole Irena Posavec je zadovoljna, da se šola na tak način vključuje v praznovanje občinskega praznika in dodaja:

Stopnišče bo stalo pri Metropolu do 21. aprila, z njim pa ustvarjalci obeležujejo tudi 145-letnico rojstva in 60-letnico smrti arhitekta Jožeta Plečnika.

TC, foto: GrupA