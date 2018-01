Vitamini so osnova zdravja v celem letu

Na vitamine in minerale ljudje pomislimo v zimski sezoni, največkrat šele takrat, ko nas že dosežejo prehlad ali druga z zimo povezana obolenja. Toda na te hranilne snovi bi morali pomisliti že pri vsakdanjem načrtovanju obrokov in v času preventive, kar velja, kadar govorimo o zdravju, za celo leto.

Ljudje vitamine največkrat povezujemo z zelenjavo in s sadjem, kar je seveda prav. Uživanje te hrane nam tako ali tako okrepi imunski sistem. Dobro je vedeti, kako bogata s hranilnimi snovmi je tudi druga hrana, pravi nutricionistka Minka Gantar. »Včasih me kdo vpraša, kje naj dobi svežo zelenjavo pozimi, toda ne zaveda se, da je z vitamini, minerali, tudi vlakninami bogata tudi vložena zelenjava. Kumare in vložena paprika, tudi repa in zelje so na primer zakladnica vitaminov. Če bi že ta živila vključili v obroke, bi naredili zelo veliko.«

Vitamini in minerali imajo pomembno vlogo pri delovanju in oblikovanju našega organizma. So koristen dodatek prehrani v vseh starostnih obdobjih.

Z nutricionistko Minko Gantar vam tokrat v tiskani izdaji Novega tednika ponujamo nekaj zanimivih in izjemno koristnih nasvetov, kje najti vitamine in minerale, ki so trenutno za krepitev imunskega sistema najbolj pomembni.

SŠol