Vitanjčan med Prešernovimi nagrajenci

Pesnik Jure Jakob je eden od dobitnikov letošnjih nagrad Prešernovega sklada. »Nagrada je veliko priznanje za vsakega umetnika in upam, da bo s sabo prinesla tudi širšo prepoznavnost med slovenski bralci. Moje življenje se zaradi te nagrade ne bo spremenilo, a zagotovo bom dobil kakšnega bralca več,« je povedal pesnik.

Upravni odbor Prešernovega sklada je razglasil letošnje prejemnike Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. 41-letni Jure Jakob, ki je mladost preživel v Vitanju in zdaj živi v Ljubljani, je eden od sedmih nagrajencev Prešernovega sklada. Nagrado je prejel za svojo peto pesniško zbirko za odrasle Lakota, ki jo je izdala založba LUD Literatura.

V utemeljitvi je odbor zapisal, da Jure Jakob ostaja zvest svoji motiviki, ki jo večinoma črpa iz narave in vaškega ali primestnega okolja, ter tonu svojega glasu, ki ga krasijo preprostost, izčiščenost, natančnost in zanesljivost v izrekanju. »Narava je eden pomembnejših motivov v moji poeziji, a ne edini. Pišem tako, da izhajam iz svoje osebne vsakdanje izkušnje. Glede na to, da prihajam s podeželja in se tja rad vračam, ne morem mimo narave, kjer se vedno dobro počutim,« je razložil Jakob.

BARBARA GRADIČ OSET