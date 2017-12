Vitanjski svetniki niso potrdili predlog proračuna za 2019

Na zadnji seji vitanskega občinskega sveta so svetniki v večini podprli osnutek proračuna za naslednje leto, naslednje leto bo proračun težak okoli 2 milijona sto evrov, medtem ko so osnutek odloka o proračunu za leto 2019 zavrnili oziroma so dodali, da se naj z njim ukvarja prihodnji sestav občinskega sveta.

Župan Občine Vitanje Mirko Polutnik vseeno upa, da mu uspe svetnike prepričati do konca leta

Svetniki so na zadnji seji sprejeli predlog nove cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

Nova ekonomska cena socialnovarstvene storitve pomoč na domu bo v višini 17,69 evrov na efektivno uro na delavnik in 20,49 evrov med vikendi in prazniki. Občina bo od tega pokrila skoraj 73 odstotkov celotnega zneska, ki ga je treba plačati ob delavnikih in dobrih 51 odstotkov zneska med vikendi in prazniki. Nove cene začnejo veljati s prvim decembrom letos, na položnici se bo poznali z januarjem prihodnje leto.

BGO