Vlada na nočni seji sprejela interventne ukrepe

Vlada je na nočni seji na Brdu pri Kranju sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa #protiKoronapaket #PKP1 in več ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa.

Vlada je kot enega od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa sprejela tudi Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Sprejela je tudi spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki narekujejo, da nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.

Sprejete ukrepe bodo na popoldanski novinarski konferenci (ob 17. uri) podrobneje predstavili predsednik vlade Janez Janša, podpredsednica vlade in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, podpredsednik vlade in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin.

ROBERT GORJANC

Foto: Twitter Vlada RS