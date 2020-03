Vlada o mega zakonu za pomoč ob epidemiji

Vlada bo danes nadaljevala z usklajevanji predlogov ukrepov za pomoč prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa, združenih v t. i. mega zakonu. Z zakonskim besedilom so se seznanili že včeraj in se zaradi njegove obsežnosti odločili razpravi nameniti današnji dan.

Z mega zakonom naj bi država samozaposlenim namenila univerzalni temeljni dohodek v višini 700 evrov in jim odpisala vse prispevke. Ministrski zbor pa naj bi v že potrdil dodatek za upokojence z najnižjimi dohodki in kmete, pa tudi predlog kriznega dodatka v višini 200 evrov za vse, ki v tem času delajo in so še posebej izpostavljeni. Več o tem bo znano danes, ko naj bi vlada odločala tudi o pomoči študentom. Predlog pomoči zajema mesečno nadomestilo v višini med 200 in 300 evri.

Vlada naj bi sprejela tudi odlok, s katerim vse zdravstvene delavce in sodelavce, ki se usposabljajo za opravljanje posameznega zdravstvenega poklica in so vključeni v sistem zdravstva, vključi še v izvajanje ukrepov za obvladovanje epidemije novega koronavirusa. Delo bodo opravljali pod nadzorom in odgovornostjo mentorja, ki jim ga bo določil delodajalec.

Število novo potrjenih okužb s covidom-19 v Sloveniji je namreč strmo poskočilo. V Savinjski regiji je okuženih 116 ljudi. Gre za tiste, pri katerih so okužbo potrdili s testiranjem. V petek je bilo v celjski bolnišnici 12 hospitaliziranih, dva sta na respiratorju v intenzivni enoti.

Na NIJZ sicer za prihodnje dni pričakujejo, da se bo zaradi vseh sprejetih ukrepov razvoj bolezni in povečevanje števila okuženih umirilo.

Vlada je že odprla poseben transakcijski račun, na katerega lahko vsi zainteresirani nakažejo sredstva za odpravo posledic epidemije novega koronavirusa. Zbrana sredstva se bodo porabljala v okviru proračunske rezerve, vlada pa bo o njihovi porabi mesečno poročala državnemu zboru, so sporočili s finančnega ministrstva.

Slovenske gospodarske organizacije in združenja, ki sestavljajo Gospodarski krog, so se povezale v skupno iniciativo Skupaj solidarni. Svoje člane so v teh kriznih časih pozvale k pomoči poslovni skupnosti, državljanom in državi. Podjetja lahko prispevajo z materiali in sredstvi, storitvami, znanjem in prostovoljci ter finančnimi donacijami.

