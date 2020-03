Vlada sprejela prvi #ProtiKoronaPaket

Po izpeljanih najnujnejših korakih za upočasnitev in zajezitev epidemije korona virusa vlada pripravlja prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Strokovno skupino vodi Velenjčan, nekdanji minister dr. Matej Lahovnik.

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so na državni ravni oblikovali Strokovno skupino za pomoč ministrstvom pri oblikovanju prvega zakonskega #protiKoronaPaketa #PKP1 s prioriteto hitre finančne pomoči prebivalstvu za preprečitev in blažitev posledic epidemije. Skupino vodi dr. Matej Lahovnik.

Vlada Republike Slovenije bo smernice za pripravo paketa obravnavala in sprejemala na seji v ponedeljek. Zakonski predlog bo pripravljen do petka. Predvideni ukrepi iz smernic se bodo sproti usklajevali z najpomembnejšimi deležniki.

Prve usmeritve so:

1. Nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije (zdravstvo, Civilna zaščita, varnost, kritična infrastruktura … po odločitvi predstojnikov v razponu med 10 do 200 odstotkov dodatka na osnovno plačo).

2. Priporočilo delodajalcem v gospodarstvu za podoben pristop v svojih podjetjih, še posebej v trgovini z osnovnimi življenjskimi potrebščinami ipd.

3. Način in višino povračila plač zaposlenih v podjetjih, ki so morala zaradi epidemije v celoti ali deloma prekiniti proizvodnjo ali poslovanje.

4. Znižanje vseh funkcionarskih plač na državni ravni za 30 odstotkov za čas trajanja epidemije. Izplačilo kriznega dodatka upokojencem in najbolj ranljivim socialnim skupinam prebivalstva za čas trajanja epidemije.

5. Način ocene gospodarske škode, povzročene gospodarskim subjektom zaradi epidemije in določitev splošnega okvirja za povračilo.