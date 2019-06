Vlada zagotovila Bolnišnici Topolšica dodaten denar

Vlada je danes na seji zagotovila Bolnišnici Topolšica dodatna sredstva. S temi bo pokrila obveznosti bolnišnice v znesku nekaj več kot dva milijona 700 tisoč evrov.

Gre za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev in enotnega kontnega načrta ter obveznosti do upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. Ministrstvo za zdravje namreč ocenjuje, da se bo z zagotovitvijo proračunskih sredstev dolgoročno zagotovilo stabilno poslovanje ter nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in zdravstvene oskrbe prebivalcev na tem območju.

Sanacijska uprava Bolnišnice Topolšica je pripravila novelacijo sanacijskega programa, ki ga je potrdil svet zavoda in ga bo na predlog sanacijskega odbora potrdil ali zavrnil minister za zdravje. Hkrati vlada nalaga ministrstvu za zdravje, da konca leta pripravi predlog trajnejše rešitve za zagotovitev vzdržnega poslovanja Bolnišnice Topolšica.