Vlomilec, član organizirane kriminalne skupine, ostal v priporu

Preiskovalni sodnik je odredil pripor za 33-letnega Gruzijca, ki je še z dvema sostorilcema, ki pa ju je sodnik izpustil na prostosti, vlamljal v več stanovanj v Celju v zadnjem mesecu dni. Policisti so 33-letnika prijeli pred dnevi ob Ljubljanski cesti in pri njem našli tudi vlomilsko orodje. Druga dva Gruzijca so policisti prijeli kasneje na območju Mozirja, kjer naj bi imeli vsi trije tudi prijavljeno prebivališče.

Preiskava je pokazala, da je 33-letnik že lani vlamljal tudi v Velenju. Prav tako naj bi bil član organizirane skupine, ki je tovrstna kazniva dejanja izvrševala v različnih državah Evrope. V Italiji so mu celo izrekli ukrep prepoved vstopa v šengensko območje, vendar se je z menjavami identitete kljub temu gibal po Evropi.

Za vse osumljene še obstaja sum, da so bili vpleteni tudi v druge vlome v stanovanja, na območju Celja, kjer so v letošnjem letu beležili velik porast tovrstnih kaznivih dejanj, in tudi na drugih območjih po Sloveniji.

Samo v Celju je bilo v zadnjih treh tednih več kot 11 vlomov, vsi so imeli enak vzorec delovanja storilcev.

SŠol