Od vas pričakujemo najmanj VI. stopnjo izobrazbe finančne ali druge ustrezne smeri, saj 4 leta delovnih izkušenj na področju vodenja financ in računovodstva, dobro poznavanje SRS in davčnih predpisov, poznavanje računovodske in knjigovodske operative, dobro poznavanje dela z računalnikom (MS Windows, MS Office, še posebej Excel, e-pošta), aktivno znanje angleškega jezika … Easytrans, d. o. o., Cesta ob železnici 4, 3310 Žalec. Prijave zbiramo do 28. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.