Vaš profil: vsaj 2 leti izkušenj v prodaji ali izkušnje na podobnem delovnem mestu, komunikativnost in usmerjenost k strankam, računalniška pismenost, samostojnost, fleksibilnost in zanesljivost, veselje do dela z ljudmi in sodelovanja znotraj kolektiva, pripravljenost do osebnega razvoja. Rutar marketing, d. o. o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 5. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.