Potrebujete vsaj VI. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu (vključno z izkušnjami z vodenjem zaposlenih v prodaji), izrazito trženjsko usmerjenost, izdelano mrežo strank s področja prebivalstva, odlične vodstvene veščine in delovne izkušnje, veselje do dela z ljudmi, poznavanje lokalnega poslovnega okolja. Banka Sparkasse, d. d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 5. 1. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.