Strateška pozicija in izjemen karierni izziv za strokovnjaka, ki bo zasedel eno ključnih in izjemno pomembnih delovnih mest v podjetju na področju avtomatizacije in digitalizacije proizvodno-poslovnih procesov. Če imate izkušnje v proizvodnem okolju, na IT-področju in poznavanje velikih ERP-rešitev, ste prava oseba za vodstveni tim našega naročnika. BOC Institute, Pegamova ulica 12, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 4. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.