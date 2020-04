Zaradi širitve iščemo ambiciozne, proaktivne in ciljno naravnane sodelavce, ki nam bodo pomagali pri doseganju načrtovane rasti podjetja. Opis del: prodaja in svetovanje strankam na terenu, iskanje novih strank, izdelava ponudb, kalkulacij in predlogov za stranke, vodenje ogledov, montaž in zagonov na terenu … Teknol, d. o. o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 14. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.