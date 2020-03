Vodja programa robotizacije (m/ž) (Celje)

Iščemo vodjo programa robotizacije. Koordinacija, snovanje, raziskovanje in razvijanje vpeljave kolaborativnih robotov v obstoječe in nove produkte znotraj multidisciplinarne projektne ekipe. Nudimo redno zaposlitev za nedoločen čas. Pričakujemo entuziazem za razvojno delo in nova področja v industriji, izkušnje na področju robotizacije, razvojno naravnanost, samoiniciativnost in kreativnost. Inel, d. o. o., Bukovžlak 105, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 21. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.