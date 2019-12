Kandidat bo zadolžen za organiziranje, vodenje in usmerjanje projektnih del na nizkih gradnjah, organiziral bo predpisano vodenje tehničnih in finančnih evidenc, skrbel za uspešno izvedbo planov in finančno realizacijo ter za izdelavo projektne dokumentacije, elaboratov za zahtevne, manj zahtevne ter enostavne objekte. Andrejc, d. o. o., Topolšica 199b, 3325 Šoštanj. Prijave zbiramo do 29. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.