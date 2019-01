Od vas pričakujemo: VI. ali VII. stopnjo izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri, vsaj 5 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, izkušnje s področja vodenja projektov v avtomobilski industriji, poznavanje zahtev in standardov v avtoindustriji (ISO TS, VDA). Odelo Slovenija, d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 20. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.