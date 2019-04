Od kandidatov pričakujemo vsaj VI./1 stopnjo izobrazbe strojništva, 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja projektov, znanje s področja MS Office programov, aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno strokovni izpit IZS in izpit B-kategorije. Kandidatu nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim obdobjem 3 mesecev. Prijave zbiramo do 20. 4. 2019. Krevzel instalacije, storitve, d. o. o., Metleče 14a, 3325 Šoštanj. Več informacij na www.trgotur.si.