Na delovnem mestu boste odgovorni za vodenje, nadziranje in koordinacijo projektov ter projektnega tima, izdelavo terminskih planov, nadziranje izvajanja planiranih aktivnosti in skrb za doseganje projektnih ciljev, koordinacijo ter usklajevanje terminskih planov in aktivnosti z naročnikom in vodstvom podjetja, obvladovanje, vodenje in koordinacijo sprememb. Odelo Slovenija, d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 29. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.