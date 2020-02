Vodja servisa bo odgovoren za uspešnost poprodajnih aktivnosti za avtomobilsko blagovno znamko. Te bodo zajemale organizacijo dela, obvladovanje operativnih standardov posamezne blagovne znamke, reševanje reklamacij, razvoj in izvedbo idej o tržni pojavnosti poprodajnih aktivnosti, skrb za garancijske zahtevke, pripravo in spremljanje planov, sodelovanje s principali. Flamin avto, d. o. o., Avtomobilska ulica 12, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 12. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.