Pričakujemo VI/1. do VIII/1. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne smeri, 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali podobnem področju, aktivno znanje angleškega jezika. Druge sposobnosti: razumevanje tehničnih vsebin projektov, poznavanje tehnoloških postopkov in projektnega vodenja, samostojnost, odgovornost in zanesljivost. Bisol Group, d. o. o., Latkova vas 59a, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 21. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.