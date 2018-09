Od vas pričakujemo naslednja strokovna in tehnična znanja: VI. ali VII. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne smeri, energetika; 5 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnih delovnih mestih, dobro poznavanje tehnoloških procesov in normativov na področju industrije (kovinske, elektro ali druge) … Odelo Slovenija, d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold. Prijave zbiramo do 30. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.