Vodotoki bodo lahko poplavljali tudi v večjem obsegu

Agencija RS za okolje (Arso) je izdala oranžno opozorilo pred poplavami. Večja razlivanja je danes čez dan in v noči na sredo pričakovati predvsem v južni, osrednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji.

Razlivanja so verjetna ob Dravinji, Sotli, Pesnici, Ščavnici ter ob nekaterih rekah, ki pritečejo s Pohorja. Na ravninskih predelih je možno poplavljanje rek v širšem obsegu. Močneje bodo narasle tudi Sava, Savinja in Drava v spodnjem toku. Savinja in Drava se bosta danes popoldne razlivali na izpostavljenih mestih.

Ponovno bo poplavila reka Krka. V sredo lahko reka Krka v njenem spodnjem toku poplavi v širšem obsegu. Ljubljanica bo še naprej poplavljala na Ljubljanskem barju v območju pogostih poplav. Povečale se bodo tudi površine ojezerjenih kraških polj.

Tudi nevarnost plazov

Večja količina padavin je povečala tudi verjetnost pojava zemeljskih plazov predvsem v vzhodni polovici države, opozarja Geološki zavod Slovenije. Prebivalci na rizičnih območjih naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih.

BA