Vojiški balonarji drugi v državi

S podelitvijo odličij se je na zaključni slovesnosti v dvorcu Rakičan 1. septembra končalo Slovensko odprto državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni in svetovno predprvenstvo Murska Sobota 2019. V skupni mednarodni konkurenci je med 35 piloti iz 16 držav zmagal aktualni svetovni prvak Dominic Bareford iz Velike Britanije. Najboljši Slovenec je bil Vito Rome iz balonarskega društva Uranos na 6. mestu. Rome je ubranil tudi naslov državnega prvaka. Na drugo mesto se je uvrstil Jernej Bojanovič iz Vojnika.

Največji balonarski spektakel pri nas je s čudovitimi pogledi na množico pisanih balonov v zraku pet dni razveseljeval številne obiskovalce v okolici letališča in na družabnih omrežjih, organizatorjem in tekmovalcem pa je prinesel obilico koristnih izkušenj za prihajajoče svetovno prvenstvo ter popestril turistično ponudbo Murske Sobote in celotnega Pomurja. Tekmovanje je organiziral Balonarski klub Roto v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, Letalsko zvezo Slovenije in Aeroklubom Murska Sobota.

V petih tekmovalnih dneh so, zahvaljujoč izjemnim vremenskim razmeram, tekmovalci uspeli izpeljati vseh predvidenih devet poletov. Piloti iz Avstralije, Avstrije, Belgije, Brazilije, s Češke, Hrvaške, iz Kanade, s Kitajske, iz Latvije, Litve, z Madžarske, s Poljske, iz Ruske federacije, Slovenije, Velike Britanije in ZDA so lahko pokazali svoje spretnosti v različnih nalogah, kot so lov na lisico, 3D-oblika, najdaljša daljica, ladjice potapljat …, tako da se je tudi širša javnost lahko seznanila, kako tekmujejo na balonarskih tekmovanjih. Tekma je bila ves čas napeta, oči so bile uprte v Dominica Bareforda, aktualnega svetovnega prvaka iz Velike Britanije, ki je tudi tokrat zbral največ točk. Drugi je bil John Petrehn (ZDA), tretji pa Avstralec Matthew Scaife.

Tekmovanje je imelo tudi kvalifikacijski značaj, saj se na svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto, udeležita samo po dve ekipi iz vsake države. Med Slovenci je bil najboljši predstavnik mlade generacije slovenskih pilotov Vito Rome iz balonarskega društva Uranos, ki je s končnim 6. mestom v skupnem seštevku tudi ubranil naslov državnega prvaka. Drugo mesto je osvojil pilot Jernej Bojanovič iz Vojnika, ki je prav tako tekmoval za balonarsko društvo Uranos. Njegovo ekipi sta sestavljala še Dušan Bojanovič in Gregor Koprivc. Ekipa si je želela uvrstitve na svetovno prvenstvo in je tako dosegla svoj cilj. Tretji je bil Radoš Švagelj iz balonarskega kluba Roto. Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni bo prav tako v Murski Soboti, in sicer od 19. do 26. septembra prihodnje leto.

ZG, JB

Foto: osebni arhiv



Od leve: Jernej Bojanovič, Vito Rome in Radoš Švagelj