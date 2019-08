Voznik B- ali C-kategorije/dostavljalec v poslovni enoti Arnovski gozd m/ž (Žalec)

Pričakovanja: opravljen izpit za C-kategorijo (koda NPK 95 ni potrebna) ali opravljen izpit za B-kategorijo in pripravljenost na opravljanje izpita C-kategorije, zelo dobra fizična pripravljenost, sposobnost za delo s strankami – komunikativnost in nekonfliktnost, občutek za odgovornost, sposobnost za ekipno in samostojno delo, natančnost, vestnost in poštenost, znanje slovenskega jezika. Davidov hram, d. o. o. Ljubno, Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji. Prijave zbiramo do 22. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.