Opis del in nalog: prevoz izdelkov/polizdelkov/materiala (v nadaljevanju blago) za potrebe proizvodnega sektorja (PC-sveče in PC-tiskarna), vodenje dokumentacije o prevozih in dosledno izpolnjevanje ustreznih obrazcev/dokumentov … Sinet, d. d., Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik. Prijave zbiramo do 13. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.