Voznik strojnik (m/ž) (ACB Maribor in izpostava Ptuj)

Opravljanje vzdrževalnih del z vozili, s stroji in z napravami ter ustreznimi priključki, postavljanje, vzdrževanje in odstranjevanje cestnih zapor, preventivno vzdrževanje vozil in opreme, pregledovanje stanja vozišč in pripadajočih objektov na AC in HC, urejanje delovnega okolja, posredovanje informacij uporabnikom AC in HC, vodenje evidenc in pripravljanje poročil. Dars – Družba za avtoceste RS, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 18. 2. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.